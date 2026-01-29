Kylian Mbappé chasse Stéphane Guivarc'h

Des stats ! Des stats, des stats, des stats ! Auteur d’un doublé contre Benfica, Kylian Mbappé compte déjà treize buts après huit matchs de Ligue des champions depuis le début de la saison . Un total impressionnant qui le place largement en tête du classement des buteurs, et laisse imaginer qu’il puisse atteindre des sommets d’ici la fin de la compétition. Au point de devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison européenne ?

🇫🇷 Joueurs français ayant inscrit le plus de buts lors d'une saison en Coupe d'Europe : 17- Stéphane Guivarc'h (Auxerre) en 1997/98 15- Karim Benzema (Real Madrid) en 2021/22 13- KYLIAN MBAPPÉ (REAL MADRID) en 2025/26 #BENRMA #UCL…

TB pour SOFOOT.com