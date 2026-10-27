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Kylian Mbappé, celui dont la Chine ne veut plus prononcer le nom
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 16:48

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Kylian Mbappé, celui dont la Chine ne veut plus prononcer le nom

Kylian Mbappé, celui dont la Chine ne veut plus prononcer le nom

Kylian Mbappé n’a décidément pas intérêt à s’aventurer en Chine lors des prochains mois. Après une « plaisanterie » sur Mao Zedong qui n’est pas passée auprès du gouvernement chinois, le capitaine des Bleus a été contraint de se confondre en excuses ce mardi. Rancuniers, les médias sportifs locaux ont tout bonnement boycotté Mbappé au moment d’afficher le classement du Ballon d’or.

Chez le média Dongqiudi, on retrouve par exemple les noms de Harry Kane et Lamine Yamal, respectivement premier et troisième, mais entre les deux joueurs, on peut notamment lire « aucune personne avec ce nom n’a été trouvée ».

MB pour SOFOOT.com

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