Kylian Mbappé après son but face à l’Allemagne : « Ça met du respect sur mon nom »

Mission accomplie pour Kylian Mbappé face à l’Allemagne .

Le capitaine des Bleus a assuré la victoire des siens lors de la petite finale de la Ligue des nations, en inscrivant le premier but et en délivrant une passe décisive pour Michael Olise . Après la rencontre, il a dressé un bilan de ce rassemblement en terres allemandes : « On a énormément d’enseignements, positifs comme négatifs, à tirer de ces deux matchs. Mais on ne s’est pas ennuyé. Beaucoup de choses ont été bien faites, d’autres moins. On voulait réagir après la défaite face à l’Espagne, et c’est ce que nous avons fait, surtout contre une équipe d’Allemagne toujours difficile à battre à domicile. On est très satisfaits. »…

FL pour SOFOOT.com