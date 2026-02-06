Grâce à Sadio Mané et sans Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bat Al-Ittihad
Al-Nassr 2-0 Al-Ittihad
Buts : Mané (86 e , SP) et Angelo (90 e +6)
Même pas besoin de Cristiano Ronaldo, juste de temps. À l’occasion de la 21 e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr a battu Al-Ittihad en marquant deux buts en fin de match. En l’absence du Portugais de tout juste 41 ans, toujours en mode ouin-ouin et pas loin du conflit avec les instances du championnat d’Arabie saoudite, les locaux s’en sont remis à Sadio Mané pour dessiner leur courte victoire.…
FC pour SOFOOT.com
