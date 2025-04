Kylian Mbappé a convaincu sa mère de rester à Caen

Très compliqué de convaincre quelqu’un de rester à Caen.

Alors que le SM Caen vient officiellement d’être relégué en National 1, les critiques fusent au sujet de la famille Mbappé, qui a investi dans le club normand il y a moins d’un an. Fayza Lamari, la maman de Kylian, a pu s’expliquer ce mardi lors d’une interview chez « ici Normandie ». Elle y affirme notamment avoir voulu quitter le navire, mais a été convaincue par son fils de rester à Malherbe. « Je me souviens d’avoir dit à Kylian humblement qu’on ne nous méritait pas et qu’il fallait savoir partir quand on n’était pas désiré. Il n’a pas voulu. Il m’a convaincu du contraire » , a-t-elle affirmé.…

LT pour SOFOOT.com