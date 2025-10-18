Kyks sur son adaptation en Espagne : « Ils font très bien la paella »

Alerte scoop !

Au micro du média Brut, Kylian Mbappé est revenu sur son adaptation dans la ville de Madrid et, plus globalement, en Espagne, où il est arrivé il y a désormais plus d’un an. Alors, on vit bien, de l’autre côté des Pyrénées ? « Eux, ils font très bien la paella, lâche-t-il. On sait que c’est cliché, mais elle est vraiment bonne , c’est très très bon. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympa, très respectueux. Ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très “chill”. C’est un plaisir d’être ici au quotidien et de pouvoir avoir une nouvelle expérience de vie. » …

JB pour SOFOOT.com