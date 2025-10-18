 Aller au contenu principal
Kyks sur son adaptation en Espagne : « Ils font très bien la paella »
information fournie par So Foot 18/10/2025 à 10:59

Alerte scoop !

Au micro du média Brut, Kylian Mbappé est revenu sur son adaptation dans la ville de Madrid et, plus globalement, en Espagne, où il est arrivé il y a désormais plus d’un an. Alors, on vit bien, de l’autre côté des Pyrénées ? « Eux, ils font très bien la paella, lâche-t-il. On sait que c’est cliché, mais elle est vraiment bonne , c’est très très bon. On vit très bien ici, les gens sont très accueillants, très sympa, très respectueux. Ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très “chill”. C’est un plaisir d’être ici au quotidien et de pouvoir avoir une nouvelle expérience de vie. »

JB pour SOFOOT.com

  • Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro
    Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:31 

    Il faudra encore réviser. L’équipe de France de futsal s’est inclinée 3-2 vendredi en République tchèque. Mickaël De Sa Andrade et le capitaine Souheil Mouhoudine ont marqué, mais les Bleus n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de la veille , quand ils avaient ... Lire la suite

  • Nice ébouriffe l'OL
    Nice ébouriffe l'OL
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:07 

    Nice 3-2 Lyon Buts : Bard (5 e ), S. Diop (35 e ) & Boudaoui (55 e ) pour le Gym // Šulc (29 e & 90 e +6) pour l’OL Vrai coup d’arrêt pour l’OL.… JB pour SOFOOT.com

  • Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre
    Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:06 

    Pas la même limonade que contre Chelsea. Après trois matchs sans victoire, le Paris FC a retrouvé des couleurs en recevant les Marseillaises et leur nouvelle coach, Corinne Diacre (6-1). Sous pression, les Olympiennes ont craqué devant Annabelle Le Moguédec, à ... Lire la suite

  • Le Barça provisoirement leader de la Liga
    Le Barça provisoirement leader de la Liga
    information fournie par So Foot 18.10.2025 18:25 

    Sur le fil. Humilié avant la trêve, le FC Barcelone s’est remis la tête à l’endroit face à son voisin Gérone (2-1). Non sans mal. Bien lancé par Pedri, qui a fait mouche du gauche sur une passe de Lamine Yamal (1-0, 13 e ) , le Barça s’est fait rattraper par Axel ... Lire la suite

