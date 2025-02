Kyks met la pression sur la FFF au sujet de son litige salarial avec le PSG

La piscine de pièces d’or de l’oncle Mbappé n’est pas encore pleine.

Kylian Mbappé , dont le contrat au Paris Saint-Germain a officiellement expiré le 1 er juillet dernier, n’en a pas fini avec le club de la capitale, à qui il réclame près de 55,4 millions d’euros : 36,6 millions de prime à la signature, 17,25 millions de salaires et 1,5 millions de primes d’éthique. Et, comme l’écrit L’Équipe ce mercredi, le feuilleton perdure. Du côté de la LFP, la commission juridique et la commission paritaire d’appel ont toutes les deux donné raison (respectivement en septembre et octobre) à celui qui arbore désormais le maillot du Real. En revanche, la commission de discipline de la Ligue, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par le PSG, a conclu le 11 décembre à « l’irrecevabilité de la saisine formée » par Mbappé, qui conteste évidemment cette décision.…

JB pour SOFOOT.com