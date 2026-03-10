Kvicha Kvaratskhelia apprécie les Parisiens pour leur politesse

Serait-il en campagne, lui aussi ? Kvicha Kvaratskhelia kiffe la vie dans la capitale . Le barbichu a vécu une année 2025 de rêve entre une arrivée fracassante au PSG, une Ligue des champions et un mariage. L’international géorgien s’est confié dans les colonnes du Parisien , révélant que ce transfert avait déjà un parfum d’idylle : et pour cause, son épouse aussi l’attendait avec impatience.

« Paris, pour moi, est vraiment incroyable, encense-t-il. Vous avez tout ici, et en plus, c’est la ville de l’amour. Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne la plus heureuse du monde. Avant que le PSG ne me contacte, elle me disait toujours : « Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas. » Moi, je répondais : « Oui, bien sûr. » Mais dans ma tête, je pensais que c’était très difficile d’y aller alors qu’il y avait des joueurs de fou comme Messi, Neymar, Mbappé… » …

SW pour SOFOOT.com