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Kvaratskhelia va se faire opérer à Doha
information fournie par So Foot 25/10/2026 à 11:57

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Kvaratskhelia va se faire opérer à Doha

Kvaratskhelia va se faire opérer à Doha

Des nouvelles. Selon les informations de L’Équipe , Kvicha Kvaratskhelia va se faire opérer du genou droit au Qatar . Gravement blessé lors de la rencontre de Ligue des champions contre le Barça mardi (4-2), Kvara a finalement vu sa saison fortement compromise puisque le diagnostic a révélé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit à la suite d’un choc avec Xavi Espart.

Le jour de l’opération encore inconnu

Si le jour de son opération n’a pas encore filtré, L’Équipe révèle qu’elle se tiendra en début de semaine du côté de Doha , la capitale qatarie. L’ailier du PSG n’avait d’ailleurs pas caché son amertume sur les réseaux sociaux après avoir pris connaissance du verdict de sa blessure.…

LB pour SOFOOT.com

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