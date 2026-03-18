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Kasper Schmeichel a certainement déjà joué le dernier match de sa carrière
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 11:46

Kasper Schmeichel a certainement déjà joué le dernier match de sa carrière

Kasper Schmeichel a certainement déjà joué le dernier match de sa carrière

Une blessure qui vient « corset » sa fin de carrière… Au micro de CBS Sport, Kasper Schmeichel a annoncé avoir peut-être joué le dernier match de sa carrière le 22 février dernier face au Hibernian FC. Le gardien danois, passé par Leicester, Nice, Anderlecht et actuellement au Celtic, explique qu’il a rencontré un spécialiste et que celui-ci lui a donné de mauvaises nouvelles : « Il semblerait que je doive subir deux chirurgies. Je me suis déchiré le biceps, le muscle rotateur, le labrum, tout » . Le quoi ?

« Pour le remettre en termes que vous pourriez comprendre, c’est comme si un joueur de champ se faisait les croisés et le tendon d’Achille en même temps. Je pourrais faire face à 10-12 mois de revalidation », éclaire Schmeichel, conscient qu’à 39 ans, la retraite le guette . On comprend tout de suite mieux.…

EA pour SOFOOT.com

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