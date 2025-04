Kvaratskhelia, Doué ou Barcola : qui pour accompagner Ousmane Dembélé face à Aston Villa ?

Ousmane Dembélé indéboulonnable, Fabián Ruiz sûrement titulaire... Face à Aston Villa mercredi, Luis Enrique va vraisemblablement devoir mettre sur le banc Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou Bradley Barcola. Ou mettre Gonçalo Ramos et Kang-In Lee dans son onze ?

Dans le jeu des sept familles des anciens attaquants du PSG depuis 2011, il y a : les perdus pour la cause (Jesé Rodriguez, Julian Draxler, Mauro Icardi), les retraités (Zlatan Ibrahimović, Kévin Gameiro), les faux retraités (Lionel Messi, Neymar, Edinson Cavani, Ángel Di María), les ratés espagnols (Marco Asensio, Pablo Sarabia), les types sympas (Eric Maxim Choupo-Moting, Randal Kolo Muani), les titis partis (Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Kingsley Coman), Kylian Mbappé (une catégorie à part) et les plafonds de verre (Moïse Kean, Hugo Ekitike, Timothy Weah, Gonçalo Guedes). Avant d’entrer dans ce dernier pli, la carte Kang-In Lee patiente sur le banc de Luis Enrique. Contre Emiliano Martinez et Aston Villa, le Sud-coréen a peu de chance d’intégrer le onze de départ. Il devrait plutôt patienter tranquillement sur le banc, aux côtés de Gonçalo Ramos et d’un malheureux élu, à choisir entre Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Démêlons donc ce sac de nœud.

Deux pour trois

« Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts » , prophétisait Luis Enrique en début de saison. Sans Kylian Mbappé et loin du 38 e but de Zlatan lors de PSG-Troyes en 2016, l’Espagnol montre que ses idées ont du bon : Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont tous marqué au moins onze buts cette saison. Puisque Dembélé, décisif toutes les 66 minutes cette saison, est indéracinable, Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia se disputent les deux dernières place du trio offensif, prévu dans le 4-3-3 de l’Espagnol.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com