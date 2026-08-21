Kvaratskhelia a un nouveau soutien de poids pour le Ballon d'or

Et Kvara Ballon d’or. Toni Kroos a dévoilé son favori pour la récompense individuelle cette saison, et l’ancien milieu du Real Madrid a choisi Khvicha Kvaratskhelia. « Ce n’est probablement pas le choix le plus évident, mais c’est le numéro 1 pour moi », a-t-il expliqué sur Instagram. Pour l’Allemand, le Géorgien a été « le meilleur joueur de la saison dernière » et est aujourd’hui « le meilleur joueur de la meilleure équipe de club au monde ».

Pas besoin de Mondial

Kroos n’a visiblement pas été assez impressionné par ceux qui ont profité de l’absence de Kvara à la Coupe du monde. Selon lui, Rodri, Messi, Bellingham et Mbappé ont soit réalisé une saison trop moyenne avant le tournoi, soit évolué dans un championnat de « second plan ». Pendant ce temps, le Parisien reste sur une Ligue des champions à dix buts et sept passes décisives. …

MJ pour SOFOOT.com