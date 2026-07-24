Kvaratskhelia a-t-il été cloné ?

La Géorgie, futur ogre mondial. Les tours de qualification en coupe d’Europe battent leur plein et une nouvelle tête sort déjà du lot . Un petit ailier du Dinamo Tbilissi plus exactement. Son nom ? Tornike Kvaratskhelia. Petit frère de ? Oui.

Un clone

Pas de but, pas de passe dé, et pourtant, c’est bien ce nom qui ressort de la confrontation aller entre le Dinamo Tbilissi et le Žalgiris Vilnius (3-0). À 16 ans, Tornike, déjà sur les tablettes de certains grands d’Europe, va disputer sa première saison complète en pro et il est venu briser quelques chevilles .…

JF pour SOFOOT.com