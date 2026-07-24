Kvaratskhelia a-t-il été cloné ?
La Géorgie, futur ogre mondial. Les tours de qualification en coupe d’Europe battent leur plein et une nouvelle tête sort déjà du lot . Un petit ailier du Dinamo Tbilissi plus exactement. Son nom ? Tornike Kvaratskhelia. Petit frère de ? Oui.
Un clone
Pas de but, pas de passe dé, et pourtant, c’est bien ce nom qui ressort de la confrontation aller entre le Dinamo Tbilissi et le Žalgiris Vilnius (3-0). À 16 ans, Tornike, déjà sur les tablettes de certains grands d’Europe, va disputer sa première saison complète en pro et il est venu briser quelques chevilles .…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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