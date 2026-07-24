Neymar répond aux critiques après avoir joué au poker

Neymar n’a pas accompagné Santos au Venezuela, mais il a quand même joué ce soir-là. Pas au football, certes. Laissé au Brésil pour poursuivre sa remise en forme après la Coupe du monde, le numéro 10 a profité de son jour de repos pour participer au BSOP Winter, un tournoi de poker organisé à São Paulo.

Au même moment, ses coéquipiers s’imposaient 4-1 contre l’Universidad Central lors du barrage aller de Copa Sudamericana. Forcément, l’image a provoqué quelques critiques au Brésil.…

MJ pour SOFOOT.com