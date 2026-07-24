Un Argentin confirme la supériorité de l'Espagne

Paredes calme le jeu. Parmi les grands méchants de la finale du Mondial remportée par l’Espagne, Leandro Paredes cherche désormais à éteindre le feu . Auteur d’une agression honteuse sur les joueurs espagnols, le milieu de terrain était de retour avec Boca Juniors pour disputer un barrage de Copa Sudamericana.

Pas de place pour les théories du complot

Passeur décisif sur l’unique but du match, le nouvel antagoniste du foot mondial est revenu sur la finale, alors que tout le pays se tourne désormais vers des théories complotistes de bas étage concernant la finale. « Ce sont des choses auxquelles on ne donne pas d’importance , a-t-il déclaré, plus lucide qu’au coup de sifflet final à New York au micro de Diario Olé. Nous sommes conscients d’avoir fait un grand Mondial et que l’Espagne a été supérieure en finale, qu’elle a mérité de gagner et d’être championne. Il faut les féliciter. »…

JF pour SOFOOT.com