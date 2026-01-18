 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kurzawa aurait trouvé un point de chute
information fournie par So Foot 18/01/2026 à 17:49

Kurzawa aurait trouvé un point de chute

Kurzawa aurait trouvé un point de chute

Il était temps. Sans club depuis son départ de Boavista l’été dernier, Layvin Kurzawa aurait trouvé son nouveau club. D’après les informations de Foot Mercato , l’ancien latéral du PSG serait tout près de s’engager avec un club indonésien. Le quintuple champion de France devrait s’engager avec le Persib Bandung, actuel leader de la Super League.

Un club réputé en Asie

Cette destination est pour le moins exotique, mais l’actuel leader du championnat indonésien est un club réputé en Asie et dispose d’un stade de 38 000 places. Le Persib Bandung, neuf fois vainqueur de la Super League, tente d’attirer plusieurs Européens pour profiter de leur expérience du haut niveau. Ce choix serait tout de même un sacré pari pour l’ancien international français, pas épargné par les blessures, qui n’a joué que 170 minutes avec Boavista . S’il rejoint officiellement cette équipe, Kurzawa pourra compter sur le Français Andrew Jung, passé par Reims, Nancy et Valenciennes, pour l’aider à s’intégrer. Sacrée trajectoire.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Atlético assure l'essentiel face à Alavès
    L'Atlético assure l'essentiel face à Alavès
    information fournie par So Foot 18.01.2026 18:19 

    Atlético 1-0 Alavès But : Sørloth (18ᵉ) Service minimum. Pour le 550ᵉ match en Liga de Griezmann, l’Atlético Madrid a assuré l’essentiel ce dimanche après-midi en battant sur le plus petit des scores Alavès (1-0). Après un premier acte stérile et peu animé, les ... Lire la suite

  • Strasbourg domine Metz dans le derby de l'Est
    Strasbourg domine Metz dans le derby de l'Est
    information fournie par So Foot 18.01.2026 16:58 

    Strasbourg 2-1 Metz Buts : Moreira (12ᵉ), Godo (43ᵉ) pour le RCSA // Hein (sp, 24ᵉ) pour le FCM Quoi de mieux qu’une victoire dans un derby pour son premier match en Ligue 1 pour se faire aimer de ses supporters ? C’est exactement ce qui est arrivé au nouvel entraîneur ... Lire la suite

  • Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine
    Bafodé Diakité raconte son altercation avec Rüdiger à propos de son haleine
    information fournie par So Foot 18.01.2026 16:52 

    On a enfin le fin mot de ce chambrage. Lors de l’exploit européen de Lille contre le Real Madrid en octobre 2024 (1-0), Bafodé Diakité s’était fait remarquer lors d’une embrouille qu’il avait eue avec Antonio Rüdiger. Le désormais ex-défenseur de LOSC s’était moqué ... Lire la suite

  • Un entraîneur viré en Allemagne
    Un entraîneur viré en Allemagne
    information fournie par So Foot 18.01.2026 15:56 

    Un 3-3 qui ambiance les supporters, mais qui fait beaucoup de tort à l’entraîneur. Alors que l’Eintracht Francfort a concédé un nul à six buts sur la pelouse du Werder de Brême à l’occasion de la dix-huitième journée de Bundesliga (avec une égalisation des visiteurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank