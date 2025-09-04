Kurt Zouma part se relancer en Roumanie
Zoumania en Roumanie ?
À 30 ans, la carrière de Kurt Zouma continue de prendre un tournant inattendu. Après son prêt relativement quelconque à Al-Orobah , où il a participé à la relégation en deuxième division, l’international français n’a pas été conservé par West Ham.…
EL pour SOFOOT.com
0 commentaire
