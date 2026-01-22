Krépin Diatta raconte son calvaire le jour de la finale Maroc-Sénégal
Dimanche soir, Krépin Diatta n’a jamais foulé la pelouse pour la finale de la CAN 2025 face au Maroc. Pourtant annoncé titulaire, le défenseur sénégalais a été victime d’un malaise dans le car en direction du stade, forçant le staff à revoir ses plans à la dernière minute.
« Le matin du match, je ne me sentais pas très bien, mais je me disais que c’était normal, que ça allait passer. Le problème a vraiment commencé au moment où nous partions au stade. J’avais mal partout, à la tête, beaucoup de choses. C’était très bizarre » , a expliqué le joueur de Monaco au média sénégalais L’Observateur .…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer