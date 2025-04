Koundé offre la Copa del Rey au Barça à l'issue d'un Clásico étouffant

La finale de Coupe d'Espagne entre les deux ogres espagnols est allée dans tous les sens, et le défenseur des Bleus a eu le dernier mot en prolongation, avec un but qui restera dans les livres d'histoire (3-2).

FC Barcelone 3-2 (AP) Real Madrid

Buts : Pedri (28 e ), Torres (84 e ) & Koundé (116 e ) pour le Barça // Mbappé (70 e ) & Tchouaméni (77 e ) pour le Real

Après avoir manqué, mercredi, sa première rencontre en un an et demi de compétition, Jules Koundé avait déjà des fourmis dans les jambes. Ce samedi soir à Séville, à la 116 e minute d’un Clásico en finale de Copa del Rey qui livrait toutes ses promesses, le taulier des Bleus s’est retrouvé en position pour faire basculer l’histoire de ce match – et peut-être de la saison du Barça. Et comme il n’avait pas spécialement envie de foirer un nouveau tir au but, l’homme le plus frais du football mondial a converti le cadeau de Luka Modrić et nettoyé le petit filet de Thibaut Courtois : l’issue romanesque d’une partie qui le fut tout autant. Et à l’arrivée, la formation d’Hansi Flick tarte une nouvelle fois (3-2, après prolongation) un Real de plus en plus proche de la saison blanche, et pose la première pierre d’un potentiel quadruplé : Supercopa, Coupe du Roi, Liga, Ligue des champions. Et pourquoi pas ?…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com