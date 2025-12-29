Kosovo-Kurti promet de former rapidement un gouvernement après sa victoire aux législatives

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, s'est engagé à former rapidement un nouveau gouvernement après que son parti a remporté les élections législatives organisées dimanche, laissant entrevoir la fin de l’impasse politique qui paralyse le Parlement depuis un an et retarde l’octroi d’importants financements internationaux.

Ce scrutin est le deuxième de l'année au Kosovo, le parti Vetevendosje d'Albin Kurti n'étant pas parvenu à obtenir la majorité au Parlement en février. Après des mois de négociations en vain du parti au pouvoir en vue de la formation d'une coalition gouvernementale, la présidente Vjosa Osmani a décidé de dissoudre le Parlement en novembre et de convoquer des élections anticipées.

Le parti d’Albin Kurti était en tête avec 49,3% des voix dimanche, 99% des bulletins ayant été dépouillés après la fermeture des bureaux de vote à 19h00, heure locale (18h00 GMT).

Les deux principaux partis d’opposition, le Parti démocratique et la Ligue démocratique, étaient crédités respectivement de 21% et 13,6% des voix.

"Dès que les résultats seront certifiés, nous devrons rapidement constituer le Parlement et former immédiatement un nouveau gouvernement", a déclaré Albin Kurti lors d'une conférence de presse au siège de son parti.

"Nous n'avons pas de temps à perdre et nous devons avancer ensemble aussi vite que possible."

La crise politique couve au Kosovo alors que les parlementaires doivent élire un nouveau président en avril et ratifier des accords de prêt de l'Union européenne et de la Banque mondiale d'un montant d'un milliard d'euros.

Les partis d'opposition ont refusé de gouverner avec Albin Kurti, critiquant sa gestion de la relation avec les alliés occidentaux et sa politique dans le nord du Kosovo, à majorité serbe. Albin Kurti, pour sa part, accuse l'opposition d'être à l'origine de l'impasse actuelle.

(Reportage Fatos Bytyci, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)