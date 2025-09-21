 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kondogbia forfait pour le Classique, Barcola incertains
21/09/2025

Et ça continue encore et encore.

Alors que l’infirmerie parisienne est déjà bien remplie avec ce nouveau Classique, avec Bradley Barcola qui pourrait se rajouter en last minute aux offensifs déjà blessés pour ce match , c’est au tour de Marseille de remplir la sienne. Si Roberto De Zerbi a confirmé vendredi en conférence de presse que Hamed Junior Traoré était sur le flanc pour la rencontre et même « pour plusieurs semaines » selon les propos du technicien lombard, le forfait de Geoffrey Kondogbia a été acté ce samedi .…

LB pour SOFOOT.com

