Kompany : «Tout donner jusqu'à en crever»

C’est mieux des tribunes ? S’il a vécu ce choc intersidéral depuis les tribunes du Parc des Princes, Vincent Kompany n’a que peu goûté de voir son Bayern Munich encaisser cinq buts contre le PSG. Il préfère quand même le banc de touche, comme il l’a concédé après la rencontre au micro du diffuseur : « J’ai aimé voir le match, bien sûr, mais pour moi, [les tribunes] plus jamais. Ce n’est pas une position que j’aime bien. »

« À 5-2, ce n’était pas sûr qu’on puisse le jouer, ce match retour »

« J’ai apprécié le travail de l’équipe, la mentalité de l’équipe, a ensuite commenté le Belge au micro de Canal +. Je respecte le fait que c’est un match pour ceux qui aiment le football aujourd’hui. Je préfère qu’on n’encaisse aucun but. […] On ne peut pas le faire à moitié. Soit on y va complètement, soit on bétonne derrière et ce n’est pas l’objectif pour nous , ni pour le PSG. Ça a fait un beau match. » …

UL pour SOFOOT.com