Kombouaré au PFC, un drôle de Paris

Au lendemain d'un match nul à Toulouse (1-1), synonyme de sixième match de rang sans victoire, le Paris FC a fait le choix de se séparer de Stéphane Gilli et a dans la foulée officialisé l'arrivée d'Antoine Kombouaré. De quoi soulever quelques interrogations autour du projet parisien et de la direction que celui-ci prend.

Le couperet est tombé dans l’après-midi, ce dimanche : la Ligue 1 a vu un huitième entraîneur perdre son emploi depuis le début de l’exercice en cours. Cette fois, c’est Stéphane Gilli qui a été mis sur la touche par le Paris FC, au lendemain d’un match nul à Toulouse (1-1) et surtout d’un sixième match consécutif sans succès pour le deuxième club de la capitale. Un renvoi qui pose de multiples questions, et en attendant d’avoir toutes les réponses, qui permet aussi à Antoine Kombouaré de retrouver un poste dans l’élite du football français, lui qui va devoir, une nouvelle fois, jouer le rôle du pompier.

Des interrogations légitimes

Il y a eu beaucoup de spéculations, l’été dernier, quant au nouveau projet du PFC et à la tournure que pourrait prendre cette année pilote en Ligue 1. Certains voyaient le club dirigé par la famille Arnault jouer les troubles-fêtes en haut de tableau, d’autres prédisaient une place dans le ventre mou, et les plus prudents estimaient qu’un maintien serait déjà une saison réussie. Au bout de vingt-trois journées et donc un peu plus de deux tiers de la saison derrière nous, force est de constater que la vérité se trouve entre le deuxième et le troisième scénario cité. Le Paris FC est 15 e , à six point de la ligne de flottaison. L’Europe sera trop loin, le milieu de tableau reste envisageable (et envisagé) et les trois dernières places semblent promises à Auxerre, Nantes et Metz. Pour autant, les questionnements autour du projet actuel semblent légitimes.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com