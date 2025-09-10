Kingsley Coman n'a jamais joué un match en intégralité avec les Bleus
Coman il a fait son compte ?
L’éternel couteau-suisse de Didier Deschamps Kingsley Coman a débloqué une nouvelle statistique pour sa page Wikipedia ce mardi soir face à l’Islande. Entré en jeu à la 63 e minute, l’attaquant d’Al-Nassr est devenu le premier joueur de l’histoire des Bleus à ne pas disputer aucunes de ses 59 sélections en intégralité. …
MBC pour SOFOOT.com
