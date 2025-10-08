 Aller au contenu principal
Kingsley Coman : « J’avais besoin de parler avec Didier Deschamps »
information fournie par So Foot 08/10/2025 à 11:54

Kingsley Coman : « J'avais besoin de parler avec Didier Deschamps »

Kingsley Coman : « J’avais besoin de parler avec Didier Deschamps »

Scène de ménage.

Après un Euro 2024 frustrant, ponctué de seulement 15 minutes de jeu, Kingsley Coman a ressenti le besoin d’échanger avec Didier Deschamps pour clarifier son rôle en équipe de France . « J’avais besoin de parler avec le sélectionneur, de lui dire ce que j’avais sur le cœur » , confie l’ailier d’Al-Nassr dans L’Équipe . Un an plus tard, l’ancien joueur du Bayern se dit « plus apaisé » et prêt à répondre présent lorsque le sélectionneur l’appelle.…

