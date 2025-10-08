Kingsley Coman : « J’avais besoin de parler avec Didier Deschamps »
Scène de ménage.
Après un Euro 2024 frustrant, ponctué de seulement 15 minutes de jeu, Kingsley Coman a ressenti le besoin d’échanger avec Didier Deschamps pour clarifier son rôle en équipe de France . « J’avais besoin de parler avec le sélectionneur, de lui dire ce que j’avais sur le cœur » , confie l’ailier d’Al-Nassr dans L’Équipe . Un an plus tard, l’ancien joueur du Bayern se dit « plus apaisé » et prêt à répondre présent lorsque le sélectionneur l’appelle.…
SF pour SOFOOT.com
