Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué
Formule deux en un.
Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman . Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer