Kings League : Eduardo Camavinga devient co-président de l’équipe de Michou

Un transfert XXL.

Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan avaient déjà sauté le pas et vont désormais voir un nouvel international français les rejoindre dans la fameuse Kings League : Eduardo Camavinga . Le milieu de terrain du Real Madrid, qui reste sur un carton rouge contre Arsenal (3-0) et un but vainqueur face à Alavés (0-1), se lance aussi dans l’aventure, en tant que co-président de Génération Seven.…

EL pour SOFOOT.com