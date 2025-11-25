Khvicha Kvaratskhelia a compris qu'il fallait défendre au PSG

Un pour tous, et pas tous pour un.

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain au mercato d’hiver la saison dernière, personne n’imaginait que Khvicha Kvaratskhelia s’adapterait aussi vite . Porté sur l’offensive à Naples, l’attaquant géorgien rechignait souvent à effectuer les tâches défensives, ce qui laissaient craindre aux supporters Parisiens un énième attaquant qui ne revenait pas défendre.…

CDB pour SOFOOT.com