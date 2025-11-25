 Aller au contenu principal
Khvicha Kvaratskhelia a compris qu'il fallait défendre au PSG
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 15:28

Khvicha Kvaratskhelia a compris qu'il fallait défendre au PSG

Khvicha Kvaratskhelia a compris qu'il fallait défendre au PSG

Un pour tous, et pas tous pour un.

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain au mercato d’hiver la saison dernière, personne n’imaginait que Khvicha Kvaratskhelia s’adapterait aussi vite . Porté sur l’offensive à Naples, l’attaquant géorgien rechignait souvent à effectuer les tâches défensives, ce qui laissaient craindre aux supporters Parisiens un énième attaquant qui ne revenait pas défendre.…

CDB pour SOFOOT.com

  • La crainte d'un écran noir pour le football belge
    La crainte d'un écran noir pour le football belge
    information fournie par So Foot 25.11.2025 16:30 

    DAZN a claqué la porte. Ce mardi, la plateforme britannique DAZN a annoncé la fin de son contrat avec la Pro League . Dans un communiqué relayé par la RTBF , le directeur général de DAZN Belgique Massimo D’Amario a exprimé sa déception : « Malgré diverses tentatives ... Lire la suite

  • Les joueuses françaises alignées pendant les hymnes nationaux avant le match
    Handball: Les Bleues en reconquête au Mondial
    information fournie par Reuters 25.11.2025 16:16 

    par Vincent Daheron L'équipe de France féminine de handball aborde le Championnat du monde, qui s'ouvre mercredi jusqu'au 14 décembre en Allemagne et aux Pays-Bas, avec un esprit de "reconquête" malgré plusieurs absences, un an après sa décevante quatrième place ... Lire la suite

  • Manchester United a encore réussi une grande première sous Rúben Amorim
    Manchester United a encore réussi une grande première sous Rúben Amorim
    information fournie par So Foot 25.11.2025 16:05 

    Père Castor, raconte-nous une histoire. Tout commence par la chute d’une vielle forteresse. Ce lundi soir, Everton a signé un petit morceau d’histoire à Old Trafford. Jusqu’ici, aucune équipe n’avait jamais gagné à Manchester United en Premier League en infériorité ... Lire la suite

  • Leonardo Balerdi a un rêve
    Leonardo Balerdi a un rêve
    information fournie par So Foot 25.11.2025 14:50 

    Du punching-ball au brassard. « Marseille, c’est le genre de ville où un policier peut t’arrêter juste pour chanter “Allez l’OM” , puis repartir comme si de rien n’était. » Leonardo Balerdi a compris ce jour-là qu’il était adopté. Cela n’a pas toujours été le cas. ... Lire la suite

