Khamenei dit que les Etats-Unis ne réussiront pas à renverser le régime en Iran

L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême en Iran, a déclaré mardi que les Etats-Unis ne parviendraient pas à renverser la République islamique, alors que le président américain Donald Trump a jugé vendredi qu'un changement de régime à Téhéran "serait la meilleure chose qui puisse arriver".

Donald Trump laisse planer la menace d'une intervention militaire contre la République islamique en cas d'impossibilité de parvenir à un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, notamment sur l'arrêt du programme nucléaire iranien.

Les deux pays ont repris des négociations indirectes ce mardi à Genève.

