Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel
Le rappel de Paris.
Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’autre club de la capitale, qu’il avait quittée en même temps que le PSG en 2018 après y avoir passé trois ans et disputé 91 matchs.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer