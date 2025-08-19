 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 23:42

Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

Kevin Trapp au Paris FC, c'est officiel

Le rappel de Paris.

Le Paris FC a officialisé ce mardi soir l’arrivée de Kevin Trapp, pressenti depuis quelques jours signer chez le promu. Le gardien allemand de 35 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec l’autre club de la capitale, qu’il avait quittée en même temps que le PSG en 2018 après y avoir passé trois ans et disputé 91 matchs.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank