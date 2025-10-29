 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kevin Großkreutz signe en D7 allemande
information fournie par So Foot 29/10/2025 à 18:26

Kevin Großkreutz signe en D7 allemande

Kevin Großkreutz signe en D7 allemande

Il est de retour !

Depuis sa retraite professionnelle en 2021, Kevin Großkreutz n’a pas vraiment chômé. Après quelques piges en amat’, l’ancien double-champion d’Allemagne avec le Borussia Dortmund vient, à 37 ans, de resigner une licence en D7.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleuettes clouent le bec de l'Espagne
    Les Bleuettes clouent le bec de l'Espagne
    information fournie par So Foot 29.10.2025 19:33 

    No pasarán . L’équipe de France féminine a résisté à la tornade espagnole mercredi en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 . Les Bleuettes ont serré les dents pendant 90 minutes pour tenir le 0-0 face à un adversaire qui venait de marquer 12 buts en trois ... Lire la suite

  • La FFF écrit à la ministre pour que la finale de la Coupe se joue à Saint-Denis
    La FFF écrit à la ministre pour que la finale de la Coupe se joue à Saint-Denis
    information fournie par So Foot 29.10.2025 19:00 

    Saint-Denis, ton univers impitoyable. Philippe Diallo est un président embarrassé. Le boss de la FFF doit trouver une solution pour que la finale de la Coupe de France puisse se jouer le 23 mai prochain au Stade de France . Problème, les lignes B et D du RER , ... Lire la suite

  • Retour imminent du public au Camp Nou ?
    Retour imminent du public au Camp Nou ?
    information fournie par So Foot 29.10.2025 18:28 

    Ça se précise. Le calendrier du retour au Camp Nou a connu son lot de rebondissements mais cette fois, c’est (presque) sûr : ce sera en novembre. Selon Jijantes et Mundo Deportivo , le club souhaite organiser un entraînement ouvert au public dans son stade le vendredi ... Lire la suite

  • Le logo de la FIA
    Automobile: Villars assigne la FIA en justice
    information fournie par Reuters 29.10.2025 18:01 

    La pilote franco-suisse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour contester les règles qui l'empêchent de se présenter à l'élection pour la présidence de l'instance dirigeante du sport automobile. L'élection à la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank