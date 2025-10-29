Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Kevin Großkreutz signe en D7 allemande
information fournie par So Foot•29/10/2025 à 18:26
Il est de retour !
Depuis sa retraite professionnelle en 2021, Kevin Großkreutz n’a pas vraiment chômé. Après quelques piges en amat’, l’ancien double-champion d’Allemagne avec le Borussia Dortmund vient, à 37 ans, de resigner une licence en D7.…
