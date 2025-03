Kévin Gameiro raccroche les crampons

Quelle carrière !

Invité par BeIN Sports à l’occasion de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et le Barça, Kévin Gameiro a annoncé qu’il prenait sa retraite, à 37 ans . Le Français était sans club depuis la fin de saison dernière, alors qu’il avait passé les trois dernières saisons à Strasbourg, son club formateur. Passé notamment par le PSG, Séville, l’Atlético et Valence, Gameiro aura bien rempli son armoire à trophées au fil de sa carrière : champion de France avec Paris en 2013, vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2019 avec Valence, et surtout quadruple vainqueur de la Ligue Europa (en 2014, 2015 et 2016 avec Séville et en 2018 avec l’Atlético).…

AL pour SOFOOT.com