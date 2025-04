information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 15:03

Kevin de Bruyne va quitter Manchester City

The end of an era .

Dans une lettre publiée sur ses réseaux sociaux, Kevin de Bruyne a annoncé son départ (attendu) de Manchester City : « En lisant cette lettre, vous savez déjà ce que je vais annoncer. Je vais donc aller droit au but : je vais disputer mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Nous savons tous que ce jour allait arriver. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. » …

EG pour SOFOOT.com