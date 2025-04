Kevin De Bruyne, une fin sans faim ?

Médiocre face à Manchester United, Kevin De Bruyne confirme qu'il est sur les rotules pour ses derniers matchs sous le maillot de Manchester City. À quelques semaines de son départ, les Citizens doivent toutefois éviter de se laisser entraîner dans un processus de deuil qui les empêcherait de sauver leur fin de saison.

Il régnait presque une ambiance de fin de saison après le derby de Manchester, ce dimanche. Au terme d’un match mou sans but et sans occasions, les joueurs des deux formations voisines se sont tranquillement offerts des accolades amicales après le coup de sifflet final. Avec Kevin De Bruyne, en particulier. En effet, toute l’Angleterre le sait depuis ce vendredi : le prodige belge va mettre un terme à son aventure avec les Sky Blues à la fin de la saison, dix ans après avoir posé ses valises à Manchester. Des applaudissements collectifs totalement légitimes pour celui qui est l’un des plus grands de l’histoire du championnat anglais, mais qui ne doivent pas masquer le triste tableau du jour. Car face à leur rival, les Citizens ont une nouvelle fois livré une rencontre extrêmement pauvre. Avec, justement, un De Bruyne sans génie et résolu comme tous les autres à se contenter d’un triste 0-0. Il s’agissait pourtant là d’un derby à sept journées de la fin de championnat, avec comme objectif d’arracher une place pour la Ligue des champions face à une concurrence multiple et de qualité. Absolument tout le contraire d’une rencontre sans enjeu, en somme.

Une fatigue physique qui joue sur l’attitude

Durant l’ensemble de sa carrière, les principales critiques émises envers Kevin De Bruyne concernaient plus souvent son caractère que son pied droit. L’ancien de Genk n’a en effet jamais été doué pour dissimuler ses émotions sur le pré, notamment lorsque les choses ne tournaient pas rond. Les supporters des Diables rouges peuvent le confirmer, d’ailleurs : plus d’une fois, KDB s’est montré grognon, agacé voire résigné face aux défaillances collectives de son équipe nationale. Avec comme conséquence une mise au frigo de son talent sur le terrain, qui n’aidait pas les autres à aller mieux. Cette dark version d’un homme qui ne semble pourtant jamais aussi bon que lorsque son visage est cramoisi par l’effort a été bien plus rare à Manchester, tout simplement parce que les Citizens n’ont pratiquement connu que le beau temps au cours des six saisons précédentes. Da

Par François Linden pour SOFOOT.com