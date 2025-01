Kevin Danso dans le viseur d'un club allemand ?

Mode pillage activé.

Alors que le scénario d’un départ d’Abdukodir Khusanov vers l’Angleterre semble de plus en plus crédible, et que l’issue de la saga Brice Samba défraie la chronique, le club sang et or est de nouveau approché pour un joueur du secteur défensif. Énorme suspense, il s’agit du central Kevin Danso, qui intéresse Stuttgart .…

TJ pour SOFOOT.com