Keiko Fujimori s'engage à réunifier un Pérou "coupé en deux"

par Marco Aquino et Alexander Villegas

La candidate de droite Keiko Fujimori, en passe d'emporter l'élection présidentielle au Pérou face à son rival de gauche Roberto Sanchez, s'est engagée à réunifier un pays "coupé en deux".

La fille de l'ancien président Alberto Fujimori, aujourd'hui décédé, a déclaré mercredi qu'elle lancerait un "appel ouvert" à des technocrates expérimentés pour former son gouvernement.

Keiko Fujimori, qui s'est présentée à quatre reprises à la présidence, s'est également engagée durant la campagne électorale à lutter contre la criminalité et à résorber de profondes inégalités sociales.

Au vu du dépouillement des bulletins du second tour de l'élection présidentielle du 7 juin, la candidate de 51 ans s’est forgé une avance insurmontable sur Roberto Sanchez, qui conteste le résultat.

Bien que Keiko Fujimori se soit abstenue de proclamer sa victoire, elle évoque déjà les premières mesures de son mandat dans l’attente des résultats officiels attendus d'ici la mi-juillet.

"Nous sommes conscients que le Pérou est divisé, qu’il est pratiquement coupé en deux", a-t-elle souligné.

"À partir du 28 juillet (jour de l’investiture), vous pourrez constater des actions et des décisions qui seront prises non seulement pour rétablir l’ordre, mais aussi pour lutter contre la criminalité et favoriser le progrès", a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Avec 99,87% des bulletins officiellement dépouillés, Keiko Fujimori recueille 50,12% des suffrages contre 49,88% pour Roberto Sanchez, selon la Commission électorale.

L'autorité électorale n'a pas encore officiellement proclamé de vainqueur. Les observateurs internationaux ont déclaré que l'élection s'était déroulée normalement malgré des contestations concernant les bulletins de vote.

Roberto Sanchez a affirmé mardi, sans preuve à l’appui, qu’une fraude était en cours et a prévenu qu’il ne reconnaîtrait pas un gouvernement Fujimori.

Keiko Fujimori a refusé de répondre directement aux attaques de son rival, mais a déclaré que, le pays étant sorti fragmenté de ce scrutin, "les opinions de Sanchez et de son parti, contre lesquels nous nous sommes présentés, seront également importantes pour entamer ce processus de rassemblement des Péruviens".

(Reportage Marco Aquino, Alexander Villegas and Leon Ramirez; version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)