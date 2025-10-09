Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule
Un hommage à vous savez qui…
Exclu samedi dernier après la rencontre de D2 belge face aux RSCA Futures (les U23 d’Anderlecht, 3-3), Kays Ruiz va devoir observer le spectacle depuis les tribunes plutôt que d’y participer. Le Comité disciplinaire de la fédération belge, selon des propos rapporté par L’Équipe , l’ancien titi parisien a écopé d’une suspension de neuf matchs, suite à son coup de tête sur Joël Kana après une altercation musclée. Pour couronner le tout, l’incident lui a coûté 3 000 euros d’amende.…
SF pour SOFOOT.com
