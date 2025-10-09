 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 12:57

Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule

Kays Ruiz écope de neuf matchs de suspension pour un coup de boule

Un hommage à vous savez qui…

Exclu samedi dernier après la rencontre de D2 belge face aux RSCA Futures (les U23 d’Anderlecht, 3-3), Kays Ruiz va devoir observer le spectacle depuis les tribunes plutôt que d’y participer. Le Comité disciplinaire de la fédération belge, selon des propos rapporté par L’Équipe , l’ancien titi parisien a écopé d’une suspension de neuf matchs, suite à son coup de tête sur Joël Kana après une altercation musclée. Pour couronner le tout, l’incident lui a coûté 3 000 euros d’amende.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank