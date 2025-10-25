Katoto quitte le groupe des Bleues
Des Katoto et des bas.
Marie-Antoinette Katoto quitte le rassemblement de l’équipe de France. L’attaquante est gênée à l’ischio-jambier droit , et déclare forfait pour la demi-finale retour de Ligue des Nations contre l’Allemagne. La joueuse revient à l’OL Lyonnes dès ce week-end, sans que la durée de sa convalescence ne soit précisée. Personne ne la remplace dans le groupe des Bleues.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
