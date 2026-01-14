 Aller au contenu principal
Karim Benzema vote Jean-Michel Aulas pour les municipales de Lyon
information fournie par So Foot 14/01/2026 à 09:16

Loin des yeux, près du cœur. Ce mardi soir, au micro d’une émission politique sur LCI, Karim Benzema a manifesté son soutien à Jean-Michel Aulas, candidat aux municipales de mars prochain et accessoirement son ancien président à l’OL.

« Qu’est-ce qu’il faut changer à Lyon ? Eh bien il y a beaucoup de choses à changer en fait ! , a-t-il jugé en lâchant au passage un petit tacle pour le maire sortant, l’écologiste Grégory Doucet. En ce moment, je sais qu’il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux. »

