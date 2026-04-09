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Karim Benzema se porte bien, merci pour lui
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 12:06

Karim Benzema se porte bien, merci pour lui

Karim Benzema se porte bien, merci pour lui

Avec lui dans l’équipe, pourquoi jouer la deuxième mi-temps ? Buteur à la 8 e , 31 e et 45+5 e , Karim Benzema s’offre un triplé royal avec Al Hilal . Tout juste de retour sur les terrains après des pépins physiques, l’avant-centre français se paye le club d’Al-Kholood à lui tout seul lors de la 29 e journée de Saudi Pro League.

هدف! ⚽️ كريم بنزيما يعزز التقدم سريعًا، ويسجل ثاني أهداف الهلال 🔥 #الهلال_الخلود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ZAYHuu28gy…

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