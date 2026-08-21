Karim Benzema lève le voile sur son avenir
Se queda. Karim Benzema a mis fin aux rumeurs l’envoyant loin d’Al-Hilal . Dans la foulée de la victoire des siens sur la pelouse d’Al-Feiha, le Ballon d’Or 2022 est venu s’exprimer en zone mixte. « Il n’y a rien. Je reste et je continue avec Al Hilal » , a-t-il affirmé face à la presse saoudienne.
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