Karim Benzema, les maux du Real Madrid et le rôle de Kylian Mbappé

Karim le grand frère

Dans son long entretien accordé à L’Équipe , Karim Benzema n’a pas tourné autour du pot : pour lui, Kylian Mbappé doit assumer pleinement le rôle pour lequel le Real Madrid l’a recruté. « Le Real l’a pris pour qu’à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Et il en est capable. C’est cette pression-là qu’il doit prendre, et faire ce petit pas du leader d’attaque » , glisse KB9, désormais vétéran des pressions de la Maison-Blanche. Avant d’ajouter, presque comme une évidence : « C’est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Attention, pas tout seul, avec les autres. » …

MH pour SOFOOT.com