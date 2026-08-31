Karim Benzema est un joueur libre
D’or était le salaire, rompu est le contrat. Après seulement six mois à Al-Hilal, Karim Benzema quitte officiellement la formation saoudienne en mettant fin, « d’un commun accord » avec le club, à son bail qui courait jusqu’en juin 2027.
Seize petits matchs et puis s’en va (10 buts, 5 passes décisives pour le pépère), loin des 83 rencontres accumulées en deux ans et demi à Al-Ittihad.…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer