Karim Benzema cartonne pour sa première

31 e , 60 e et 64 e . Le classement d’Antoine Griezmann parmi les meilleurs buteurs européens sur les trois dernières années ? Pas du tout : il s’agit des minutes durant lesquelles Karim Benzema a marqué lors de son tout premier match avec Al-Hilal . Transféré en provenance d’Al-Ittihad, l’avant-centre a ainsi fait fort lors de la 21 e journée de Saudi Pro League.

31' : QUI D'AUTRE QUE LUI, LE JOUEUR DU PEUPLE, LE NUEVE : KARIIIIIIM BENZEMA POUR OUVRIR LE SCORE !!! ET DE QUELLE MANIÈRE 😍 0-1 pour Al-Hilal ! pic.twitter.com/dVcW15IpEg…

