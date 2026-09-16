Karétsas déjà de retour à l'entraînement

Plus de peur que de mal. Après la frayeur en Ligue des champions, où il était sorti sur civière après être allé lui-même au sol, puis quelques nouvelles plus heureuse, voilà que Dortmund vient de rassurer tout le monde .

Si les examens médicaux passés n’ont pas permis d’identifier avec exactitude la cause de son mal être, et que le joueur a passé trois jours à l’hôpital, la situation semble être rentrée dans l’ordre .…

JF pour SOFOOT.com