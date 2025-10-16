Kang-in Lee élu meilleur joueur asiatique de l'année 2025
Le meilleur remplaçant.
À l’occasion des AFC Awards, le Parisien Kang-in Lee a été sacré meilleur joueur international asiatique de l’année 2025 , une première pour un joueur du PSG. Avec un bilan de 49 matchs toutes compétitions confondues, pour sept buts et six passes décisives la saison dernière et une Ligue des champions glanée, l’international sud-coréen a été récompensé par la Confédération Asiatique.…
LB pour SOFOOT.com
