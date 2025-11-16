Kane et les Anglais terminent des éliminatoires parfaits

Albanie 0-2 Angleterre

Buts : Kane (74 e et 82 e )

Pour la seule année 2022, comme le raconte Le Monde , selon les dernières données publiques disponibles, 12 000 Albanais ont entamé un périple de plus de 2 000 kilomètres pour tenter la traversée depuis la France et atteindre l’Angleterre. Mais ce n’était pas le sujet du déplacement des Anglais à Tirana. Comme d’habitude depuis le premier match entre les deux en 1989, le duel entre le pays qui est sorti de l’Union européenne et l’autre qui veut y rentrer s’est soldé par une victoire du premier, grâce à son diplomate préféré, Harry Kane (2-0) . Il marque ses 77 et 78 e buts en sélection, après un corner puis une percée de Marcus Rashford. Sans avoir été flamboyants ce soir, les Anglais concluent leur phase de qualif avec huit victoires en huit matchs, 22 buts marqués, et aucun encaissé. Les Albanais s’inclinent pour la première fois depuis mars mais s’en foutent : ils verront les barrages. …

UL pour SOFOOT.com