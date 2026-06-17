Kane court après un nouveau record

Chasseur de records. Ce mercredi soir, c’est au tour de l’Angleterre de donner le coup d’envoi de son Mondial 2026. Et pour défier la Croatie d’un certain Luka Modrić dans ce choc alléchant, il faudra compter sur Harry Kane . Auteur de 61 buts cette saison avec le Bayern toutes compétitions confondues, le buteur des Three Lions n’est pas rassasié et a toujours plus faim de records .

Le record de Lineker dans le viseur

Dans un entretien accordé à L’Équipe le 2 juin dernier dans lequel il avait affiché ses ambitions pour la prochaine cérémonie du Ballon d’or, l’ancien goleador de Tottenham a aussi parlé records pour la Coupe du monde .…

VM pour SOFOOT.com