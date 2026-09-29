Kalulu remercie Olise pour son bijou

Le grand sauveur. Si le onze titulaire aligné par notre Zizou national a livré une prestation aboutie et agréable pour les yeux, la seule chose qui manquait était un petit but. Pour ça, on peut compter non pas sur onze, mais sur 23 joueurs (ou plutôt 20, on est désolé les gardiens). Entré à la 77 e minute pour suppléer à Barcola, Michael Olise s’en est allé d’un beau rush solitaire pour transpercer la défense avant de caresser le ballon qui a atterri dans le petit filet belge. La grande classe.

« Je lui dis merci »

Pierre Kalulu , qui a disputé l’ensemble de la rencontre, a semblé soulagé après la rencontre quand lui est demandé ce que lui a inspiré la pépite de but de son coéquipier : « Top, top, top, top, top… Ça nous a libérés parce qu’à force de vouloir attaquer, tu t’ouvres un petit peu plus , témoigne le latéral de la Juventus devant les caméras dont celle de So Foot. En tant que défenseur, le clean-sheet fait beaucoup de bien, et là c’était du soulagement quand Michael a marqué. Franchement, je lui dis merci. » Avoir ce genre de magicien dans l’équipe, ça change la vie des Français… et des joueurs apparemment.…

AC pour SOFOOT.com