Kadidiatou Diani forfait pour le rassemblement des Bleues, Melvine Malard appelée

Visiblement personne n’a envie d’aller jouer deux matchs de suite à l’extérieur.

Après le forfait de Constance Picaud dimanche à la suite d’une blessure musculaire à la cuisse droite, c’est au tour de Kadidiatou Diani de devoir renoncer au rassemblement des Bleues victime d’une commotion cérébrale. La Fédération Française de Football a expliqué cette décision dans un communiqué : « Par respect du protocole et par précaution, les staffs médicaux et techniques de son club et de l’Équipe de France Féminine choisissent de la laisser au repos ». …

